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Аксёнов о заявлении Арестовича, что Киев будет обстреливать Крым из американских РСЗО: вооружение не доберётся до места назначения

Аксёнов о заявлении Арестовича, что Киев будет обстреливать Крым из американских РСЗО: вооружение не доберётся до места назначения

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал слова "штатного враля киевского режима" советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Вооруженные силы Украины наносили удары по крымской территории.

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