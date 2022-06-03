Аксёнов о заявлении Арестовича, что Киев будет обстреливать Крым из американских РСЗО: вооружение не доберётся до места назначения

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал слова "штатного враля киевского режима" советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Вооруженные силы Украины наносили удары по крымской территории.
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