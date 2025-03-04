Губернатор Шумков предложил объединить территории двух школ Кургана

Объединить территории школы №56 Кургана и гимназии №19 предложил губернатор региона Вадим Шумков. Об этом он сообщил в своем telegram-канале по итогам объезда образовательных учреждений, в которых сейчас проводится капремонт.
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