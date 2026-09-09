Атом против ветра: почему новый энергоплан Еврокомиссии грозит конфликтом внутри ЕС

Еврокомиссия готовит энергетические правила на период после 2030 года. Судя по проектам документов, Брюссель намерен сохранить отдельные цели для возобновляемых источников энергии и довести их долю в конечном энергопотреблении ЕС примерно до 65–70% к 2040 году.
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