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Царьград

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Атом против ветра: почему новый энергоплан Еврокомиссии грозит конфликтом внутри ЕС

Атом против ветра: почему новый энергоплан Еврокомиссии грозит конфликтом внутри ЕС

Еврокомиссия готовит энергетические правила на период после 2030 года. Судя по проектам документов, Брюссель намерен сохранить отдельные цели для возобновляемых источников энергии и довести их долю в конечном энергопотреблении ЕС примерно до 65–70% к 2040 году.

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