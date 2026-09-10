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В "Зоопарке на Лампушке" пройдут "Золотая осень" и "День приключений"

В "Зоопарке на Лампушке" пройдут "Золотая осень" и "День приключений"

Один из новых обитателей - маленький пятнистый оленёнок. За лето он уже успел немного подрасти, но всё ещё удивительно похож на Бэмби - тот самый случай, когда знакомый с детства мультфильм неожиданно становится реальностью.

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