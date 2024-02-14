Путин: Для РФ лучше победа Байдена, а не Трампа на выборах в США

Лидер Российской Федерации Владимир Путин порассуждал о том, какое влияние на державу может оказать то, кто именно выйдет победителем из разгоревшейся на территории Соединённых Штатов Америки президентской гонки.
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