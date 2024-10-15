Максим Александрович плачет от Любви к Родине

Аудрюс

Очередной блохер делает рекламу "поуехавшим"! Ведь те, которые покинули РФ, очень хотят, что бы о них не забывали и воспоминания о них, даже в отрицательном ракурсе, готовы оплачивать любую рекламу о себе в твердой валюте...