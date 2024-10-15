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Максим Александрович плачет от Любви к Родине

Максим Александрович плачет от Любви к Родине

На Максима Александровича нахлынули Сильные Чувства. Настолько сильные, что Максим Александрович не удержался, схватил сотовый телефон, включил на нём встроенную видеокамеру и, заплакав, излил туда переполнившее его сострадание к Своей Родине и восхищение Ею.

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Комментарии
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Аудрюс
Очередной блохер делает рекламу &quot;поуехавшим&quot;! Ведь те, которые покинули РФ, очень хотят, что бы о них не забывали и воспоминания о них, даже в отрицательном ракурсе, готовы оплачивать любую рекламу о себе в твердой валюте...
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1 час.
TF
Tatyana Fedotova
Плачет? Писать меньше будет. Ничего страшного.
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1 час.
М
Мария
Жадность! От жадности подохнет.
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23 мин.

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