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Сирийский треугольник: Иран угрожает интересам России и Турции

Сирийский треугольник: Иран угрожает интересам России и Турции

После начала российской спецоперации на Украине Иран активно наращивает свое присутствие в Сирии. Так, в регионах, где раньше не было связанных с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) сирийских и иностранных боевиков, их становится всё больше.

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