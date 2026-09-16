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Леонид Музалевский: Сегодня мы сосредоточены на достижении нашей общей Победы как на передовой, так и в тылу

Леонид Музалевский: Сегодня мы сосредоточены на достижении нашей общей Победы как на передовой, так и в тылу

18, 19 и 20 сентября по всей стране пройдет Единый день голосования. В Орловской области выберут новый состав Орловского областного Совета, городские Советы Мценска и Ливен, а также депутатов в представительные органы власти муниципалитетов.

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