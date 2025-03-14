Беспилотники в пещерах: новые идеи Командования спецопераций США Оператор FPV-беспилотника в одном из спецподразделений SOCOM, 2024 г.
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Беспилотники в пещерах: новые идеи Командования спецопераций США Оператор FPV-беспилотника в одном из спецподразделений SOCOM, 2024 г.
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