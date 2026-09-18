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Мировое обозрение

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Мемуары брата принцессы Дианы: Карл III радовался её смерти как выигравший в лотерею

Мемуары брата принцессы Дианы: Карл III радовался её смерти как выигравший в лотерею

Новая книга графа Чарльза Спенсера обещает стать самым громким изданием о британской королевской семье за последние годы.

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