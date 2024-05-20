В Курской области назначен новый председатель правительства региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области сообщил о временном назначении своего первого заместителяВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области сообщил о временном назначении своего первого заместителя.
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