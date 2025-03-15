На видео, как заявляется, поражение FPV-дроном ВС РФ американской 155-мм гаубицы М777, состоящей на вооружении ВСУ, на одном из участков фронта в Харьковской области.
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На видео, как заявляется, поражение FPV-дроном ВС РФ американской 155-мм гаубицы М777, состоящей на вооружении ВСУ, на одном из участков фронта в Харьковской области.
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