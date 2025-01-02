Приветствую вас, дорогие друзья, в новом, 2025 году! Счастья вам и благополучия! С Новым годом! .
О хорошем человеке - ну не всё же о плохих)... Сергей Галицкий
Комментарии
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Наталия
Можно без конца обсуждать Галицкого, но хотелось бы, чтобы те, кто сейчас пытается его очернять, привели хотя бы парочку примеров, когда бизнесмены из разных городов России также много и бескорыстно сделали для своих родных городов. Все познается в сравнении. Поэтому, дай Бог здоровья Галицкому.
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8 час.
Валерий Василенко
В Севастополе бизнесмен Алексей Чалый за свой счет полностью восстановил Матросский бульвар в центре, хотя ему при этом губер. Овсянников пихал палки в колеса. Сейчас одно из самых красивых мест в городе. Респект Чалому.
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7 час.
Sergey
сам ты урод и тунеядец! какой кадровый принцип? работать бесплатно, перерабатывать! есть трудовой кодекс... правда такие нувориши как он на него плевали, потому что все куплено! а из за таких холуев и жополизов они что хотят то и делают!
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3 час.
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