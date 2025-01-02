О хорошем человеке - ну не всё же о плохих)... Сергей Галицкий

Наталия Можно без конца обсуждать Галицкого, но хотелось бы, чтобы те, кто сейчас пытается его очернять, привели хотя бы парочку примеров, когда бизнесмены из разных городов России также много и бескорыстно сделали для своих родных городов. Все познается в сравнении. Поэтому, дай Бог здоровья Галицкому.

Валерий Василенко В Севастополе бизнесмен Алексей Чалый за свой счет полностью восстановил Матросский бульвар в центре, хотя ему при этом губер. Овсянников пихал палки в колеса. Сейчас одно из самых красивых мест в городе. Респект Чалому.