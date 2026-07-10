Включение в устав и исключение из устава положений о выходе / запрете на выход

Можно ли исключить из устава право участника на выход из ООО большинством в 2/3 голосов или требуется единогласие? В статье — анализ законодательства, противоположных подходов судов и практические рекомендации по снижению корпоративных рисков.
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