Главный магический цветок Сибири расцвел в новосибирских лесах

Огоньки, жарки или азиатские купальницы считают главным цветущим символом Сибири. В степях Хакассии, в Западной Сибири и на Алтае этим цветам приписывали магические свойства, использовали для приворотов и для усиления женской и мужской силы.
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