Дмитрий Барбалат: "Комиссия по чрезвычайным ситуациям не решила ни одной проблемы жителей Молдовы в Приднестровском регионе" 

В Молдове в условиях чрезвычайного положения с 16 декабря 2024 года Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла три решения, которые можно было утвердить и на обычных заседаниях правительства, но при этом не были решены какие-либо конкретные проблемы для оказания помощи жителям Молдовы на территории Приднестровского региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии