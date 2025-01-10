Дмитрий Барбалат: "Комиссия по чрезвычайным ситуациям не решила ни одной проблемы жителей Молдовы в Приднестровском регионе" 

В Молдове в условиях чрезвычайного положения с 16 декабря 2024 года Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла три решения, которые можно было утвердить и на обычных заседаниях правительства, но при этом не были решены какие-либо конкретные проблемы для оказания помощи жителям Молдовы на территории Приднестровского региона.