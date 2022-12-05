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Англия против Франции в 1/4 финала ЧМ, Роналду недоволен тренером Португалии, команда Плющенко выиграла турнир по прыжкам и другие новости утра

Англия против Франции в 1/4 финала ЧМ, Роналду недоволен тренером Португалии, команда Плющенко выиграла турнир по прыжкам и другие новости утра

Доброе утро! Начинаем новую неделю с главных новостей прошедшего воскресенья👇🏻 1. В 1/8 финала ЧМ-2022 Англия дежурно разгромила Сенегал (3:0), а Франция победила Польшу (3:1) благодаря дублю Мбаппе (Килиан теперь лучший бомбардир турнира и лидер по «гол+пас») и историческому голу Жиру, Левандовски с пенальти (перебивал!) в самом конце забил гол престижа.

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