В России вводят запреты на продажу алкоголя в 2024 году – почему появились и чем грозят ограничения Евгения КомароваВведение ограничения на продажу алкоголя может стать причиной увеличения объемов контрафактного алкоголя в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии