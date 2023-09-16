Пресс-секретарь президента США высказалась о возрасте Байдена: «Восьмидесятилетие – это новое сорокалетие»

Почтенный возраст действующего президента США Джо Байдена, которому 20 ноября исполнится 81 год, является одним из главных, в глазах американского избирателя, препятствий для его повторного избрания на пост главы Белого дома.
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