Академик Савенков: РАО оценит влияние игрушки "Лабубу" на психику ребенка

Председатель научно-экспертного совета по играм, игрушкам и игровым учебным пособиям Российской академии образования, академик Российской академии образования (РАО) Александр Савенков сообщил агентству ТАСС о планах провести экспертизу популярной игрушки "Лабубу".
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