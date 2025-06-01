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Академик Савенков: РАО оценит влияние игрушки "Лабубу" на психику ребенка

Академик Савенков: РАО оценит влияние игрушки "Лабубу" на психику ребенка

Председатель научно-экспертного совета по играм, игрушкам и игровым учебным пособиям Российской академии образования, академик Российской академии образования (РАО) Александр Савенков сообщил агентству ТАСС о планах провести экспертизу популярной игрушки "Лабубу".

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