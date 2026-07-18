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В конноспортивном клубе «Звездный» прошел финал чемпионата мира по джигитовке

В конноспортивном клубе «Звездный» прошел финал чемпионата мира по джигитовке

В деревне Шевелкино городского округа Щелково состоялся финал чемпионата мира по джигитовке. На соревнованиях всадники из семи стран — России, Казахстана, Бразилии, Иордании, Марокко, Йемена и Пакистана — демонстрировали свое мастерство в конной акробатике.

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