В Белоруссии раскрыли подробности об отправке нерадивых работников на границу с Украиной

Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой раскрыл подробности о том, как в рамках введенного в стране мобилизационного режима проведения уборочной будет реализовано поручение главы государства об отправке нарушителей трудовой дисциплины в сельском хозяйстве на границу с Украиной.