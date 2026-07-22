В Белоруссии раскрыли подробности об отправке нерадивых работников на границу с Украиной

Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой раскрыл подробности о том, как в рамках введенного в стране мобилизационного режима проведения уборочной будет реализовано поручение главы государства об отправке нарушителей трудовой дисциплины в сельском хозяйстве на границу с Украиной.
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