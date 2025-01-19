В Красногвардейском районе появятся три новых объекта образования

Строительно-монтажные работы завершатся уже в этом году В новых кварталах Красногвардейского района откроют школу и детский сад, а бывшее здание Центра детского технического творчества «Охта» будет реконструировано под образовательное учреждение.
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