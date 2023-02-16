Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Не понял - и не поймешь, гнида ! Даже, если у тебя жена красавица...любимые малыши - сыновья...и куча бабла...Того са...Мамаев о том, что...
  • Поля Русс
    Вот такие мамаевы ....случайно приехали в ДУБАИ....случайно открыли...противно врут...Глядя на таких спортсменов, нач...Мамаев о том, что...
  • Леонид Ла Рошель
    Поттера, того который Гарри заменить на Фрика? Нетфликс постарался, не иначе.«Челси» рассматри...

Позиции Гальтье в «ПСЖ» ослабли после 3 поражений подряд. Эмир Катара мечтает о Зидане

Позиции Гальтье в «ПСЖ» ослабли после 3 поражений подряд. Эмир Катара мечтает о Зидане

Позиции Кристофа Гальтье ослабли после трех поражений «ПСЖ» подряд. За неделю парижане потерпели три поражения подряд – от «Марселя» (1:2) в 1/8 финала Кубка Франции, от «Монако» (1:3) в Лиге 1 и от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх