Позиции Гальтье в «ПСЖ» ослабли после 3 поражений подряд. Эмир Катара мечтает о Зидане

Позиции Кристофа Гальтье ослабли после трех поражений «ПСЖ» подряд. За неделю парижане потерпели три поражения подряд – от «Марселя» (1:2) в 1/8 финала Кубка Франции, от «Монако» (1:3) в Лиге 1 и от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.