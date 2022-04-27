СМИ: запасы оружия США могут скоро иссякнуть из-за поставок на Украину

В США запасы оружия могут закончиться через несколько месяцев в случае дальнейших поставок на Украину, такое мнение выразили военные эксперты, выступающие на слушаниях в комитете американской палаты представителей по ВС, передает агентство Блумберг.
В США запасы оружия могут закончиться через несколько месяцев в случае дальнейших поставок на Украину, такое мнение выразили военные эксперты, выступающие на слушаниях в комитете американской палаты представителей по ВС, передает агентство Блумберг.
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