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Спички - не игрушка

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Мирная погибель Зеленского. Китай и Россия могут предложить США мир на Украине

Мирная погибель Зеленского. Китай и Россия могут предложить США мир на Украине

Это, конечно, еще не сговор России, Китая и США о судьбе украинского конфликта, названного спецвоенной операцией (СВО), но первые признаки компромисса, основанного на здравом смысле и взаимной выгоде, уже просматриваются Во всяком случае, Москва и Пекин готовы предложить Вашингтону путь урегулирования СВО, если США удастся успокоить и урезонить в Киеве своего подчас выходящего из-под контроля цепного пса – неонацистский режим президента Владимира Зеленского, который готов продолжать войну до бесконечности.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
и никак иначе.......
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7 час.
лл
лина любимцева
США, Западу и Украине нужен &quot;мир&quot; на Украине, чтобы хорошенько вооружиться, подготовиться, и ТАК ШАРАХНУТЬ ПО РОССИИ, чтобы и клочка от нее  не осталось. Они же нацелились на раздел России, неужели кто-то еще пойдет с ними  на &quot;мирные переговоры&quot;?!!!  И почему Россия должна договариваться о мире с США? Где Украина - и где США... Кто они вообще такие в этом вопросе?!!... ЕСЛИ такое произойдет, я это буду воспринимать КАК ПРЕДАТЕЛЬСТВО РОССИИ!!
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5 час.
Кошмар
Ты чё такая тупая? ВСУ, это прокси-армия США и НАТО. Украина тут ничего не решает. Поэтому разговаривать надо с США. А Зеля никто, и звать его никак.
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3 час.

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