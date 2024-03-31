Мирная погибель Зеленского. Китай и Россия могут предложить США мир на Украине

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лина любимцева

США, Западу и Украине нужен "мир" на Украине, чтобы хорошенько вооружиться, подготовиться, и ТАК ШАРАХНУТЬ ПО РОССИИ, чтобы и клочка от нее не осталось. Они же нацелились на раздел России, неужели кто-то еще пойдет с ними на "мирные переговоры"?!!! И почему Россия должна договариваться о мире с США? Где Украина - и где США... Кто они вообще такие в этом вопросе?!!... ЕСЛИ такое произойдет, я это буду воспринимать КАК ПРЕДАТЕЛЬСТВО РОССИИ!!