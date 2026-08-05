Названы самые грамотные профессии по итогам «Тотального диктанта»

Код и грамотность: почему программисты стали лидерами «Тотального диктанта». Работники ИТ-сферы и предприниматели продемонстрировали высокий уровень владения русским языком, заняв лидирующие позиции по количеству оценок «хорошо» и «отлично» на «Тотальном диктанте».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии