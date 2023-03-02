Газпромбанк запустил акцию для новых клиентов по дебетовой Умной Карте «Мир».При оформлении карты с 1 марта по 31 мая 2023 года держателям карты будет начислен кэшбэк в размере 100% в категориях «Такси», «Цветы и подарки», «Магазины и супермаркеты».