Средний и Южный Урал обменяются главными судебными приставами

C 10 августа 2026 года Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Свердловской области возглавит генерал-майор внутренней службы Юлия Третьякова, которая с 2018 года занимала аналогичную должность в Челябинской области, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП Свердловской области.