Средний и Южный Урал обменяются главными судебными приставами

C 10 августа 2026 года Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Свердловской области возглавит генерал-майор внутренней службы Юлия Третьякова, которая с 2018 года занимала аналогичную должность в Челябинской области, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП Свердловской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии