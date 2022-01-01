Происшествия

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С исполнения самой заветной мечты маленького мальчика началось путешествие Полицейского Деда Мороза в Пермском крае

Маленький мальчик Ваня в своем письме (которое ему помогала писать мама), попросил Дедушку Мороза о встрече с настоящим полицейским.

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