Телеканал "78" «Легализаторов» из Кировской области признали виновными, однако фигуранты уголовного дела останутся на свободе.
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Батюшки светы! Что вы говорите? Сами Проплавская ужаснулись! Это вам не мелочь! Это не наш с вами ужас! Сами поплавская! Какая прекрасная новость!
Если сознательно подтасовками занимались госслужащие, те кого мы наняли, чтобы честно исполняли перед государством , взятые кстати ими самими обязательствами, то привлекаться они должны по статье госизмена..
Миграционная политика путина в действии
"А судьи кто? — ...............
Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.
Где? укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве,
И где не воскресят клиенты-иностранцы
Прошедшего житья подлейшие черты...."Горе от ума" Грибоедов...как всё это близко, хотя прошло уже 200 лет...чиновники, судьи, казнокрады (по современному коррупционеры), всё те же ...ничего нового🥱🥱
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Что выбрали-с, то и получили-с!