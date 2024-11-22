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США и Великобритания обязаны вмешаться. Конфликт вышел за Украину – экс-посол в США

США и Великобритания обязаны вмешаться. Конфликт вышел за Украину – экс-посол в США

Удар по Украине новой российской ракетой «Орешник» вывел конфликт за пределы Украины. Об этом в эфире телеканала НТА заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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