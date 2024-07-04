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Арестович призвал учитывать реальные интересы безопасности России

Арестович призвал учитывать реальные интересы безопасности России

Для того, чтобы разрешить конфликт России и Запада и не допустить новой войны в Европе, нужно создать новую систему коллективной безопасности, которая реально учитывала бы интересы РФ.

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Комментарии
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владимир рябченко
Ха... в УА ВСЁ кроме доходных статей олигархов уничтожено... УА жителям страны не принадлежит... см. откровения Беркута... Власть антинародна, поэтому и проблемы в защитниках... Власть очищает территорию от жителей
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14 час.
Eduard
Молодец!Как когда-то США были против ракет СССР на Кубе,так и мы против НАТО на Украине,это естественно!
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14 час.
Eduard
Как от власти ушол стал толковые вещи говорить!
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13 час.

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