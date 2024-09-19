Спецслужбы США: иранские хакеры похитили документы штаба Трампа

Спецслужбы Соединённых Штатов Америки полагают, что иранские хакеры похитили документы предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и передали их СМИ и лицам, имеющим отношение к предвыборной кампании Демократической партии.
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