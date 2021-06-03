Лукашенко признал Крым российским, но...

Доктор Грэй Но сделал он это, похоже, под давлением внешних обстоятельств. Еще накануне генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец утверждал (уже, кстати, после состоявшейся встречи Путина и Лукашенко), что полеты авиакомпании в Крым не планируются .