Медвежий угол

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Лукашенко признал Крым российским, но...

Лукашенко признал Крым российским, но...

Доктор Грэй Но сделал он это, похоже, под давлением внешних обстоятельств. Еще накануне генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец утверждал (уже, кстати, после состоявшейся встречи Путина и Лукашенко), что полеты авиакомпании в Крым не планируются .

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Vsevolod
Посмотрим. Дай-то Бог, но Лукашенко и в самый последний момент может любой фортель выкинуть.
Иван Ершов
Лукашенко великий Янус.
bianka Белая
Точнее будет с первой буквой А.
АЛЕКС БАМ
Признать белорусские паспорта и открыть границу с Белой Русью. со стороны России нету её вообще.
Андрей Павлов
Посмотрим, что он будет говорить, когда жареный петух в сторонку отойдет.
Pciha Ivanova
Российский Сбербанк пока не признает Крым российским: Пусть Путин, для начала, этот вопрос решит!
Тамара Воронина
ОБЯЗАН ПРИЗНАТЬ, ВОЛЯ НАРОДА,
Любовь Кузьмина
Люди как жили старым мышлением, так и остались с ним. Сбербанк, давным давно скуплен западными акционерами, а все лапшу на уши вешают, дескать он российский. Значит так выгодно для сбербанка.
Eugene69072
"...И я Путину сказал - ты подумай, как нам попасть в Крым. Я ему сказал, что мы в свою очередь мы проработаем этот вопрос...."Как вам эта фраза? Лукашенко считает себя равным Путину? Совсем обнаглел "Батька".
bianka Белая
Он любит именно так цитировать свои разговоры, нажимая на "ты". Напоминает Хлестакова:" Ну что, брат Пушкин?- Да как- то так, брат Хлестаков..."😏
Eugene69072
Что-то подобное на "Вестях FM" проявляется у "политолога" Д. Куликова. Он почти со всеми, не зависимо от статуса собеседника, говорить начинает на "вы", а заканчивает на "ты" (влияние словаря Элочки Людоедки? Та тоже так говорила.)
Lora Некрасова
Лукашенко пока что не признал Крым российским. Он просто поговорил о том, как сложно с закрытием украинского неба белорусам попасть в их санаторий в Крыму. Кстати, санаторий в Крыму у Белоруссии есть давно, но он для них как бы до сих пор не российский, а украинский. И из-за закрытия Украиной неба теперь туда летать невозможно. В этом и вся проблема. И эту проблему теперь будут технически решать совместно с РФ. И всё. Никаких намёков об официальном признании Крыма российским нет до сих пор.
bianka Белая
Если Лука сподобится- таки признать Крым российским, то что- нибудь клянчить начнёт за это.
Алексей Васильев
Ну санаторий там точно есть и к нему метров 20-30 пляжа с 2 лодками. Сам видел.
Александр Сергеев
Хитрозаумный ЛУКАШЕНКО, непонятно себя ведёт ! Россия не нуждается в признании КРЫМА ЛУКАШЕНКО, это больше нужно БЕЛАРУСИ.
ЛЮДМИЛА
ну лисяра......ну--двуликий.....ему запад по башке.....а он опять готов им лизать зад, но только не РОССИИ.....когда---нибудь он пожалеет(если успеет)...
Виталий Литвинов
Два стула в кабинете стали в ряд, На них начертано «Россия» и «Европа», Но там не двое, как положено, сидят, Сидит одна Рыгорычева жопа.
Борис Шпоруненко
Он не Рыгорыч - он Абрамыч
Путник Путник
А что при этом бродит в голове? Какая мысль скребется у "мессии"? "Ах, как бы мне доить вдвойне, втройне И Запад весь и щедрую Россию!"

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