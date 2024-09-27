«Обман мозга»: топ-5 упражнений от стресса и тревоги

«Часто тревожусь без причины», «Очень быстро устаю, много прокрастинирую», «Не могу полностью расслабиться, постоянно ощущаю внутреннее напряжение», «Не могу контролировать свои эмоции»… Хронический стресс истощает наши энергетические резервы и нарушает эмоционально-поведенческий самоконтроль.
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