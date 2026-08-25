Собянин: Московские образовательные практики доступны педагогам из всех регионов

Москва продолжает распространять наиболее эффективные образовательные практики в регионах России. Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере "Макс", что подготовкой и повышением квалификации педагогов занимаются Корпоративный университет московского образования и Московский городской педагогический университет.