Собянин: Московские образовательные практики доступны педагогам из всех регионов

Москва продолжает распространять наиболее эффективные образовательные практики в регионах России. Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере "Макс", что подготовкой и повышением квалификации педагогов занимаются Корпоративный университет московского образования и Московский городской педагогический университет.
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