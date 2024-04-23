Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Опрос: в мире увеличилось число недовольных политикой США

Опрос: в мире увеличилось число недовольных политикой США

Число людей в мире, недовольных политикой США, увеличилось. На это указывают результаты опроса, опубликованные в исследовании общественного мнения, проведенном социологической службой Gallup.

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