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Украине дали "мудрый" совет

Украине дали "мудрый" совет

Британский посол на Украине Мелинда Симмонс рассказала своим свидомым подопечным, как тем можно избавиться от российского газаЧто интересно, предложение от посла очень напомнило совет Марии Антуанетты для голодных жителей Парижа: "если у них нет хлеба - пусть едят пирожные".

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