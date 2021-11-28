Британский посол на Украине Мелинда Симмонс рассказала своим свидомым подопечным, как тем можно избавиться от российского газаЧто интересно, предложение от посла очень напомнило совет Марии Антуанетты для голодных жителей Парижа: "если у них нет хлеба - пусть едят пирожные".
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