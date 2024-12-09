Продажи автомобилей в Китае в ноябре выросли самыми быстрыми темпами с января

Продажи автомобилей в Китае выросли на 16,6% в ноябре по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что является самым высоким темпом с января, поскольку субсидируемые правительством сделки по обмену старых автомобилей набирают обороты ближе к концу года.