Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Продажи автомобилей в Китае в ноябре выросли самыми быстрыми темпами с января

Продажи автомобилей в Китае выросли на 16,6% в ноябре по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что является самым высоким темпом с января, поскольку субсидируемые правительством сделки по обмену старых автомобилей набирают обороты ближе к концу года.

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