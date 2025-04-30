Маргарита Симоньян оценила слова режиссёра Оливера Стоуна о роли русских во Второй мировой войне

Американский деятель культуры принял участие в просветительском форуме "Знание. Первые" в Москве.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание американского кинорежиссёра Оливера Стоуна о победе Советского Союза во Второй мировой войне.
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