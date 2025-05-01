Основатель Hoff Михаил Кучмент показал редкие фото с семьей в честь дня рождения дочери

Наследнице бизнесмена исполнилось 26 лет Михаил Кучмент , фото: Соцсети51-летний сооснователь и генеральный директор сети Hoff, Михаил Кучмент, поделился редкими снимками с семьей в честь дня рождения дочери Дарьи — девушке исполнилось 26 лет.
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