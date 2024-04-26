Глава ФПБК Бородин: НТВ снимает фильм про Киркорова и делает из него едва ли не героя России

ИИ

Иван Иваныч

Да из этого 3,14-дарнутого Фили Киркорова "герой" как из говна пуля! Впрочем- НТВ тоже мусорка та ещё! Достаточно вспомнить сборище альфонсов и прошмандовок из "Дурдом- цвай" под предводительством Собчак-Бородиной и Бузовой с Кадони... ясность наступает сразу и навсегда! Пусть "реабилитируют" кого хотят- только ещё больше людей откажется смотреть эту низкопробную залепуху. Пусть вещает НТВ впустую.