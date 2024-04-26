РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Глава ФПБК Бородин: НТВ снимает фильм про Киркорова и делает из него едва ли не героя России

Глава ФПБК Бородин: НТВ снимает фильм про Киркорова и делает из него едва ли не героя России

Директор Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин, прошелся по государственному телеканалу НТВ, который наплевал на мнение большинства россиян и реабилитировал всех участников так называемой «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, а из Филиппа Киркорова вообще лепит кумира российской эстрады.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Нтв стала помойкой. Собрала всех ущербных. А Крикорян позорище.
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13 час.
ИИ
Иван Иваныч
Да из этого 3,14-дарнутого Фили Киркорова &quot;герой&quot; как из говна пуля! Впрочем- НТВ тоже мусорка та ещё! Достаточно вспомнить сборище альфонсов и прошмандовок из &quot;Дурдом- цвай&quot; под предводительством Собчак-Бородиной и Бузовой с Кадони... ясность наступает сразу и навсегда! Пусть &quot;реабилитируют&quot; кого хотят- только ещё больше людей откажется смотреть эту низкопробную залепуху. Пусть вещает НТВ впустую.
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11 час.
1941-1945
За петуха трансгендера Фили-Чпока Пишет лакей евнух Вялым своим отростком Он не МОГЁТ но языком  выход АНУСА полирует В курятнике на  НТВ там все Такие
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1 час.

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