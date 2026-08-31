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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ботика о контракте PARI с «Родиной»: «Выгодная сделка. Стоимость на фоне партнерств других БК с клубами РПЛ небольшая»

Беттинг-эксперт Алексей Ботика прокомментировал соглашение PARI c «Родиной». В рамках сотрудничества брендинг букмекера будет размещен на «Арене Химки» в дни домашних матчей клуба.

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