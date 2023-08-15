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Панамский канал высох: у России появился шанс продавать больше СПГ в Азию

Панамский канал высох: у России появился шанс продавать больше СПГ в Азию

Сильная засуха в Панаме привела к необычно длительным задержкам и жестким ограничениям на одном из самых важных торговых путей в мире, что свидетельствует о проблемах, которые изменение климата представляет для мировой торговли.

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Комментарии
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СМ
Сергей Медведев
Сама мать-природа восстала против жадности янки!Сейчас Панамский канал приносит только убытки!
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14 час.
Grandad
Как он может высохнуть, если вода туда поступает из океана и уровни океанов по обе стороны перешейка имеют разную величину, из-за разной солености, что создает течение. Или океан обмелел?!
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6 час.
Владимир Иванов
Панамский канал является единственным крупным морским узлом, зависящим от пресной воды, и для прохождения каждого корабля требуется более 100 тысяч кубометров
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4 час.

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