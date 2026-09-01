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Более половины родителей в России считают, что детям проще копить деньги

Более половины родителей в России считают, что детям проще копить деньги

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Детям проще создавать сбережения, чем родителям. Так полагают 55% респондентов опроса ВТБ, который прошел среди 1,5 тыс.

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