Водителей без штрафов предложено поощрять снижением транспортного налога

В Государственную Думу был внесен законопроект о введении скидки 50% на транспортный налог для автомобилистов, не привлекавшихся в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу политической партии «Новые люди».