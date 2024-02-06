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Politics

80 подписчиков

Americans Are Tuning Out Politics

“Engagement with political news and news generally is down considerably compared to the last presidential primary election cycle, as Americans continue to funnel their attention toward lighter topics, like sports and entertainment,” Axios reports.

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