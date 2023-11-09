«Для жены палец о палец не ударил, а этой девке машину подарил, совести у тебя нет!» – злится на своего мужа свекровь— …Я искренне не понимала, почему свекровь так ведет себя со мной, – рассказывает двадцатишестилетняя Алла.
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