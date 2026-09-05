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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о желтой Семаку: «Он правильно сделал, что ушел со скамейки. Лучше успокоиться, чем потом мячи пинать. Защитник ЦСКА первым его толкнул»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о стычке в матче « Зенита » и ЦСКА в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:2).

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